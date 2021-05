Elle n’a pas sa langue dans sa poche et la couverture de son livre, J’emmerde Cendrillon le confirme : Alessandra Sublet, 44 ans, a décidé de dire sa vérité. Parce qu’elle en a marre de correspondre à l’image de la femme et de mère parfaite, parce qu’à son âge, elle estime avoir le droit de vivre sa vie comme elle l’entend, l’animatrice de TF1 fait un grand pied de nez aux idées reçues et ça fait un bien fou. À elle, d’abord. Mais aussi aux femmes qui doutent (et qui voudraient qu’on leur foute la paix de temps en temps, comme le chantait joliment Anne Sylvestre).