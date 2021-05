"D'habitude, je fais des vidéos rigolotes car j'essaye toujours de tourner les situations de manière très positives et avec un peu d'humour... et là j'en ai juste ras-le cul!", balance d'emblée Nathalie Van Tongelen, actrice connue pour son rôle dans 'Le Fidèle' (aux côtés de Matthias Schoenaerts) et surtout comme animatrice sur la chaîne pour enfants Studio 100 TV (disponible sur Proximus TV). Je viens de sortir de l'hôpital et je me suis fait littéralement agressée par le médecin que je paie et qui est censé m'aider! J'ai l'impression de me battre pour ma fille tous les jours, de me battre corps et âme et tripes pour mon enfant."

Sa fille est en fait atteinte d'un handicap invisible comme elle l'évoquait déjà il y a un an sur Instagram, de manière très touchante et bouleversante. "Elle ne marche pas, ne parle pas, ne fait pas coucou, ne montre pas du doigt."

"Il faut lire un dossier avant de voir la personne et de la juger!"

Le souci? La liégeoise, en pleurs, explique avoir reçu des accusations parce qu'elle n'a "pas pris la bonne poussette" et "a mal au dos" et que cette fois elle n'a "pas utilisé la bonne poussette pour sa fille". "Ca peut être nocif pour ses hanches et j'en suis désolée car je l'aime de tout mon coeur et je veux le meilleur pour elle, poursuit-elle, en sanglots dans sa voiture, tout en précisant qu'elle ne le savait pas et que cela reste toutefois à prouver. "Mais il y a juste un moment où, bordel, il faut lire un dossier avant de voir la personne et de la juger!" La maman craque et pousse alors un coup de gueule. "Mais ce n'est pas possible, je refuse de me faire agresser alors que les médecins sont censés nous aider! Alors suis-je une horrible personne pour recevoir ce genre d'accusations atroces?"

"J'en chie depuis 4 ans"

"J'en chie depuis 4 ans, c'est dur tous les jours, conclut celle qui n'arrive plus à retenir ses larmes. Je n'ai pas besoin de me faire agresser à l'hôpital et d'avoir une trouille bleue quand je vais chez le médecin pour essayer d'aider mon enfant." Même si Nathalie Van Tongelen ne met pas tous les médecins dans le même panier, l'animatrice de la Brigade des spatules termine alors en voulant faire passer un message. "Alors s'il vous plait, futurs médecins, ayez un petit peu d'empathie envers les familles!"

En dessous de la vidéo "filmée à chaud ce jour-là pour décharger le trop-plein" (voir en dessous de cet article), la maman écrit même ceci, dans l'espoir que les choses changent, en parlant de "graves erreurs professionnelles". Car ce n'est pas la première fois que cela lui arrive.

"Me taire, c’est donner une légitimité au comportement de cette personne"

"Aujourd’hui, je refuse de me dire que ce n’est pas grave. Oui! C’est grave! Ce médecin ne nous connaissait pas, et n’avait aucun droit et aucune raison de nous traiter de la sorte publiquement, devant toutes les personnes de la salle d’attente." Et "me taire, c’est donner une légitimité au comportement de cette personne - je le refuse! En fait, j’en ai marre!"

Et elle conclut en admettant que "oui, je peux commettre des erreurs concernant mon enfant. Elle est porteuse de handicaps et c’est certain, je ne comprends pas tout. Je fais comme je peux avec les outils dont je dispose. Mais si je vais chez un médecin, c’est justement pour le bien être de mon enfant, pour écouter ses conseils et non pas pour me faire démolir. Cette dame ne connaissait pas le dossier de mon enfant, elle ne nous a pas écoutés et a dénigré ses collègues. Pour moi, ce sont de graves erreurs professionnelles !"

Elle a porté plainte

"Des professionnels de santé dénués d'humanité"; "Une tristesse transperçante"; "Une maltraitance médicale", etc. La Toile a réagi à sa vidéo qui ne condamne pas mais révèlerait une vérité. "Je suis horrifié de voir que je ne suis pas la seule, raconte Nathalie en story Instagram. Elle dévoile aussi que sa vidéo était restée dans son téléphone pendant 10 jours et elle ne regrette donc pas de l'avoir finalement postée. Cette affaire aura même des suites. Dans sa story Instagram, Nathalie Van Tongelen -suite au soutien des réseaux sociaux- confie avoir porté plainte à la médiation hospitalière histoire que cela n'en reste pas là.