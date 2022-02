Jacques Bredael, ex-présentateur mythique du JT de la RTBF de 1986 à 1997, croque la vie comme on mord dans une pomme.

À la retraite, l’homme de 84 ans ne s’interdit aucun plaisir. Il s’y adonne farouchement, avec panache. "Je vis une vie de retraité paisible. Je bouge, je voyage, je lis beaucoup. Je vois des amis, un maximum de monde. Je cuisine, je regarde un peu la télé. Je vais au cinéma."

Pourtant, un de ses sujets de dissertation préférés en fera frissonner plus d’un. Puisqu’il s’agit de la mort. De prime abord, l’apologie du suicide ne semble pas bien loin. L’écouter en longueur confère toutefois à ses propos des nuances plus réjouissantes qui s’en écartent tout de même. L’homme n’est pas dans une croisade prosélytique. Il ne donne de conseil à personne. C’est de lui qu’il nous parle et de lui seul. Avec, en filigrane, cette obsession dans la revendication de son statut d’individu libre jusque dans l’absolu, bien que noyé dans une société de masse.

Il y a simplement que Jacques Bredael souhaite qu’on autorise le suicide assisté, même à ceux qui sont encore en relative bonne santé et qui en font le choix libre ! Et sans devoir obtenir l’aval d’une autorité médicale…

(...)