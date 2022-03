Suite à des soucis de santé, Marie-Sophie Lacarrau a dû céder le fauteuil de la présentation du 13 h de TF1 à Jacques Legros. "J’ai envie qu’elle guérisse car ce qui lui est arrivé est quelque chose de lourd même si sa vie n’est pas en jeu", a confié son remplaçant à Télé Loisirs. Discrète dans un premier temps sur le mal dont elle souffre, la journaliste a pris la parole le 26 février dernier sur ses réseaux sociaux, les yeux recouverts de lunettes noires. "Je porte des lunettes de soleil pour protéger mon œil qui est encore fragile. Je ne veux pas m’étendre sur mon cas, mais pour répondre à tous ceux qui m’interrogent et pour que vous compreniez mon absence qui dure, sachez que je souffre d’une infection rare et sévère, qui nécessite un traitement long."

Marie-Sophie Lacarrau n’a pas donné plus de détails sur sa maladie. Et Jacques Legros de donner quant à lui plus de nouvelles. "Elle s’inquiète un peu pour nous comme on s’inquiète pour elle, conclut-il à Télé-Loisirs. Je sais qu’elle a envie de le faire ce journal. Mais il faut du temps. On va le prendre."