On a trouvé l’incarnation du joker de luxe. Et c’est Jacques Legros, remplaçant attitré de Jean-Pierre Pernaut pour le journal de 13 heures de TF1.

Dans un entretien à Non Stop People, il a révélé son salaire, non en tant que salarié de la chaîne, mais en tant que pigiste. "Je suis payé au journal. Et un journal, ce n’est pas loin de 2 000 euros. Pas de journal, pas de salaire." D’accord, mais avec seulement deux présentations, il gagne bien plus que le salaire mensuel brut moyen d’un Belge…