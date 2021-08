C’est aux alentours de midi, mardi, que RTL Belgium a levé le voile sur ses nouveautés de la rentrée, enfin… de septembre et d’octobre prochains pour laisser encore un peu de surprises aux téléspectateurs. De nombreux nouveaux rendez-vous ont été évoqués. Parmi eux, Histoires de familles, une émission quotidienne de début d’après-midi dans laquelle Sabrina Jacobs revient sur des histoires de crimes et d’héritages surprenantes et captivantes.

Afin d’apporter un éclairage sur ces affaires, la journaliste sera entourée d’experts parmi lesquels on retrouve un certain Jacques Pradel…

(...)