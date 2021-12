Exceptionnellement cette année, ils n'étaient pas quatre mais cinq aventuriers à se mesurer les uns aux autres lors de l'épreuve d'orientation dans Koh-Lanta: La Légende. Seuls trois d'entre eux, ceux qui ont trouvé le fameux poignard, pouvaient toutefois se qualifier pour les poteaux. Ugo est le premier à se retrouver en finale, suivi de Claude et de Laurent Maistret. Comme Phil, Jade est donc éliminée. Interrogée par nos soins, l'aventurière se dit "anéantie". "Je n'ai jamais ressenti une déception aussi énorme, explique-t-elle. J'ai échoué si près du but, de la victoire. En plus, l'épreuve des poteaux était faite pour moi. Je m'en veux."