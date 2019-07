Pour tous ceux qui ont faim, le fils de Will Smith a lancé le I Love You Restaurant, un foodtruck gratuit pour les sans-abri dans la cité des Anges (Los Angeles).

Jaden Smith précise avoir voulu "donner aux gens ce qu’ils méritent : une nourriture saine et végane gratuite". L’acteur et rappeur de 21 ans n’en est pas à son coup d’essai. L’an dernier, il avait créé la Just Water, une marque d’eau minérale distribuée gratuitement aux habitants d’une ville dont les réserves étaient contaminées par le plomb.