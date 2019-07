Alors qu’une saison 3 est d’ores et déjà sur les rails, le second chapitre de Station 19, spin-off de Grey’s Anatomy, bat actuellement son plein sur RTL-TVI (ce vendredi) et TF1 (mercredi prochain). Jaina Lee Ortiz, héroïne de la série mettant en avant les pompiers de Seattle, a accepté de nous parler de son personnage, Andrea Herrera, une dure à cuire qui a intégré la caserne dirigée par son père. "Andrea n’est pas une femme parfaite. Elle essaye de faire de son mieux. Elle cherche l’amour et elle cherche également à être reconnue, acceptée. Elle travaille avec passion et cœur. C’est une personne que j’aime. Je suis contente d’incarner une nana comme ça à l’écran. Parfois, elle fait des erreurs, mais qui n’en fait pas ? " nous confie l’actrice présente au festival de Télévision de Monte-Carlo.

(...)