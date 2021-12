Entre fiction et réalité, il y a souvent un grand fossé. Les Experts et Horacio Caine font fort.

Qu’est-ce qu’on a ?" Voilà comment s’amorce sa coutumière entrée en matière. Horacio Caine, tiré à quatre épingles, austérisé par ses lunettes aussi sombres que son costume, s’avance sur une scène de crime bien atroce, la démarche traînante et empreinte de lassitude. Seule sa rousseur, celle de l’acteur David Caruso, fait l’offrande d’une couleur bien en phase avec la teinte orangée de la série version "Miami", alors que ses confrères de Manhattan naviguent plutôt dans le bleu.

Le boss du laboratoire criminel ne respire pas la joie de vivre. Normal, il a été maltraité durant son enfance. Et puis, on l’imagine mal débarquer en "marcel" et bermuda hawaïen alors que l’heure est grave : "Tout de même, des policiers qui peuvent se payer de tels costumes, j’en connais peu vu leur salaire", décrit le directeur de l’Institut de médecine légale de l’Université de Liège Philippe Boxho.