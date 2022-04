Pour tout le monde, Jamy Gourmaud restera l’indétrônable présentateur de C’est pas sorcier, magazine de vulgarisation scientifique diffusé sur France Télévisions pendant près de 20 ans. Avec ses camarades Fred Courant et Sabine Quindou, le journaliste aux lunettes rondes rendait la science accessible via des visites sur le terrain et surtout grâce à des maquettes et des expériences réalisées à bord du camion-laboratoire "C’est pas sorcier" conduit par un certain "Marcel".

Féru de sciences, Jamy Gourmaud a toutefois continué à partager ses connaissances après la fin du magazine, en 2014. En mai de la même année, le journaliste installe Le Monde de Jamy sur France 3, une collection de documentaires inédits sur le thème du savoir et de la découverte, et continue ainsi d’assouvir la curiosité des téléspectateurs. En 2020, lors du premier confinement, le présentateur se tourne toutefois vers le digital, tout en gardant ses activités sur le petit écran. La chaîne Épicurieux, co-créée avec le groupe Webedia, voit le jour et rencontre un succès fou. À peine deux ans après sa création, cette dernière a fêté son million d’abonnés. "Quand on a créé la chaîne avec ma compagne, il y a deux ans, on ne pensait pas atteindre ce chiffre aussi rapidement", confie Jamy Gourmaud dont l’idée de se lancer sur le digital lui trottait en tête depuis longtemps. "J’avais envie d’aller sur les réseaux parce que c’est un canal d’expression qui concerne toutes les générations et qui est très prisé chez les jeunes. J’avais donc envie de transmettre mes connaissances via ce canal."