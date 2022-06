Entre rire et larmes (préparez les mouchoirs), le Big Show (ce samedi soir sur France 2) de Jarry casse les codes de la télé d’aujourd’hui. Pour le meilleur et pour le plaisir de chaque téléspectateur, celui devant ou derrière l’écran.

"The Big Show m’a été proposé par France Télévisions”, confie Jarry, désormais l’animateur qui réalise les rêves des téléspectateurs avec ce concept adapté d’un programme de la BBC. Un travail journalistique de titan (près de deux mois pour réaliser deux émissions) pour trouver les complices des séquences, les tournages et l’écriture scénaristique. “Tout de suite, quand j’ai découvert le format, j’ai eu l’impression que c’était un peu du sur-mesure. En tout cas, on m’a laissé la place de faire du sur-mesure, d’aller dans la sincérité. En fait, ça me fait penser à la télé que je regardais quand j’étais petit. C’est-à-dire : faire plaisir aux gens. On prépare des surprises pour ces gens qui consomment la télé et j’avais envie que la télé parle aux gens de la vie de tous les jours. Une émission qui ne met pas en avant des stars mais des anonymes. Car les gens qui nous regardent, ce sont quand même eux qui nous font !”