"J’étais excité par la proposition de TF1, nous confie Jarry qui avait déjà présenté le jeu musical en juillet dernier. Et, en même temps, se retrouver tout seul en prime time, c’est très impressionnant ! Mais je me suis dit que j’allais vraiment aborder la chose qu’avec du plaisir et le bonheur de le faire. Je n’avais pas envie de me mettre la pression. Comme il s’agit d’une émission de divertissement, l’idée était de divertir."

Avec plus de 3,2 millions de téléspectateurs, Goodsingers, dont le but est de reconnaître qui sont les bons chanteurs, et Jarry ont réussi leur pari. "Même si TF1 espère un bon résultat, on n’attend pas forcément les mêmes chiffres car les télés sont dans une économie très compliquée aujourd’hui…",poursuit celui que l’on retrouvera bientôt aussi dans la seconde saison de Mask Singer, dans District Z ou encore au cinéma et en BD (Jarry et ses enfants sortira le 8 octobre).