"Je ne suis pas parti de TF1, précise Jarry, ex-présentateur de Goodsinger. Déjà, je n’avais pas de contrat. J’étais un artiste qui faisait des choses avec eux mais je n’appartenais pas à la chaîne. Je suis content d’être à France 2 car on prépare de belles émissions. Mais rien ne m’empêche demain d’être invité sur TF1, de faire Vendredi tout est permis ou de faire de la fiction, tout est possible ! Je suis resté en très bons termes avec TF1 et c’est cela qui est intelligent. Eux ont compris que j’avais envie de faire de nouvelles expériences et puis la télévision, que ce soit TF1 ou France Télévisions, le but est de faire du bien aux gens."

Arthur ne lui en veut donc "pas du tout". "Cela fait déjà 4 ans que l’on ne bosse pratiquement plus ensemble mais c’est devenu un ami. On se voit, on se fait des bouffes et on s’appelle quand ça ne va pas. Il n’y a plus forcément de lien professionnel mais si un projet nous lie tous les deux, on le fera." Depuis le téléfilm inspiré de sa vie (A tes côtés), l’humoriste attire les regards du grand écran. "Les gens avaient une image d’un Jarry qui criait et pas capable de faire dans l’émotion dramatique. Maintenant, peut-être que les gens ont moins peur de miser sur moi."