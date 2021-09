Ce téléfilm inspiré de la vie de Jarry (Anthony Lambert de son vrai nom) est une création de TF1 -on y voit même apparaître Tatiana Silva en miss météo ou encore Arthur- qui sera diffusée sur la première chaîne française dans quelques semaines mais dont RTL-TVi aura la primeur ce 17 septembre. "Les achats qui sont faits par RTL ont toujours la primeur de pouvoir diffuser quelques jours avant en Belgique", se réjouit l’humoriste qui avait tout d’abord explosé au plat pays avant l’Hexagone.

À tes côtés dresse le portrait d’un fils et son père que tout oppose mais qui vont se rapprocher avec la maladie - une tumeur au cerveau- de ce dernier. Une histoire vraie et touchante. Avec un casting de rêve (Marie-Anne Chazel, l’humoriste Charlotte Gabris, le mannequin de DALS Terrence Telle) pour Jarry. Didier Bourdon, son papa au cinéma est même "devenu mon père aujourd’hui car c’est quelqu’un que j’aime énormément et on s’appelle souvent. Tout ce film a donc du sens."

Il était important pour vous de le faire, même s’il ne s’agit pas d’un biopic à 100 % ?