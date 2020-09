“Vous allez être surpris de ce que je prépare pour TF1 !” nous avait prévenu Jarry lorsque l’humoriste nous présentait son Jarry Show qui a débarqué la semaine dernière sur Plug . Et pour cause, l’animateur de Good singers et juré de Mask Singer tourne, depuis ce lundi, un téléfilm inspiré de sa propre vie, à savoir celle d’un fils et son père que tout oppose. “À tes côtés” sera réalisée par Gilles Paquet-Brenner et verra Didier Bourdon (interprétant son père vigneron), Marie-Anne Chazel, l’humoriste Charlotte Gabris ou encore le mannequin de Danse avec les stars Terence Telle au casting. Et Jarry, alias Anthony dans la vraie vie, dans le rôle-titre. Selon le Figaro, le tournage de cette “dramédie bucolique” se déroule en ce moment du côté de Thiais en Ile-de France avant d’aller sur Paris et en Anjou pour un clap final dans un mois de nouveau à Thiais.