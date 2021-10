En cette période de fêtes des morts (Toussaint et Halloween), le Grand Cactus a voulu rendre hommage à Bernard Tapie, l’homme d’affaires aux mille vies décédé le 3 octobre dernier. “En cette fête d’Halloween, on fait revenir les morts”, balance ainsi Jérôme de Warzée avant l’entrée de Kody, avec des ailes d’ange, sur le plateau du Grand Cactus diffusé ce jeudi soir sur Tipik et visible en replay sur Auvio. “Salut les perdants !”, balance d’entrée de jeu l’humoriste Kody Tapie avant de traiter Jérôme de Warzée (qui le traite d’escroc) de “Donnay” car il a” une vieille gueule de balle de tennis”. Parodiant à la fois le côté businessman et amateur du ballon rond, la Grand Cactus n’y est pas allé de main morte en cette veille d’Halloween. À commencer par cette pique au relookeur et chroniqueur David Jeanmotte. “Lui, il fait avec les femmes tout ce que je fais avec mes entreprises, il retape des moches et elles reprennent de la valeur !”Un homme d’affaires qui avait eu droit à des obsèques grandioses au vélodrome de Marseille. “À un moment, j’avais l’impression d’être les Diables rouges, lance ainsi Kody Tapie. “Pour le côté Dieu du stade ?, lui demande Jérôme de Warzée (qui avait déjà rigolé sur le côté gagnant de Tapie et perdant du coach Martinez). “Non, le côté je bouge autant qu’eux en seconde mi-temps contre la France.” Huée du public dans le studio, le double seum étant encore fort présent suite à la défaite de notre équipe nationale en demi-finale de la Coupe du monde et de la Nation League.Un stade du vélodrome duquel Bernard Tapie était sorti sous les applaudissements. “En même temps, à Marseille, ce n’est pas la première fois que je me barrais avec la caisse !” Hilarité et… applaudissements du public. Si Thierry Luthers, qui a déjà publié plusieurs tomes sur sa passion des cimetières, n’a pas mis Bernard Tapie dans ses ouvrages, Kody Tapie le lui rappelle avant un final qui jongle entre paradis (fiscal), anges (de la téléréalité) et enfer (il a racheté un petit club : les diables) et des économies de sketches joliment “kodyfiée”. À revoir en entier sur Auvio