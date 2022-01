Après un clin d'oeil en introduction de ce blind avec Antoine Delie, candidat quart de finaliste à The Voice Belgique 4 et finaliste de The Voice France 9, le troisième blind démarre sur les chapeaux de roue avec ce candidat complètement atypique, Nicolas Fais, 19 ans, de Braine L'Alleud en Brabant Wallon. "Je chante beaucoup tout seul dans mes toilettes, dans ma douche ou mon parking", explique d'emblée celui qui fait l'académie des Beaux-arts de Bruxelles, en mode cool attitude, dans son portrait. "J'ai fais de l'opéra donc les parkings c'est bien car il y a un chouette écho." Et ce fan de metal, pop alternative et musique harcore de poursuivre: "Il y a aussi un chouette écho aux toilettes", sourit ce jeune dessinateur à l'univers très fantaisiste. "C'est aussi un moment décontracté, du coup, ça sort tout seul, tu chantes quoi!" Eclats de rire en coulisses. "Quand je dis ça sort, je parle du chant hein (rire)!"

Les internautes aussi rigolent. "Nicolas, on dirait Gad Elmaleh avec une perruque et des piercings !"

"Je vais avoir une équipe assez perchée!"

Le naturel de Nicolas fera aussi mouche sur scène lorsqu'il interprétera Lemon Tree de Fools Garden. "Ce que je chante n'a aucun lien avec ce que j'écoute", assure celui qui est venu sur The Voice dans le but de s'améliorer. "Je chante par exemple du Edith Piaf, etc." Mais aussi après, lorsqu'il s'adresse aux coaches du télécrochet en les tutoyant, de manière tout aussi naturelle et baba cool.

"Je l'adore!", dixit Bj Scott, qui regrette de ne pas s'être retournée. "Il est absolument charmant! J'ai vraiment hésité. Je regrette car c'est juste toi, t'es tellement cute!" Plus tard en interview, l'indémodable coach déclare: "Il me faisait penser à une sorte de personnage de bande dessinée. Un petit mouton (sourire)! Quant à Christophe Willem, seul coach à s'être retourné in extremis ("je t'ai fais un plan last minute"), il déclare que Nicolas est quelqu'un de "très très wild (sauvage) et ça me correspond bien. Je pense que je vais avoir une équipe assez perchée!"

"Je te trouve un peu trop maigre, on va aussi manger de bons petits plats ensemble!"

La suite de l'émission oscillait entre quelques lenteurs (4 talents non repris: zéro fauteuils retournés) et quelques fulgurances. A commencer par le "maniéré" ou le "4X4" Romain comme le décrit Typh Barrow et déjà vu dans la saison 9 de The Voice France. Le Français a bluffé les quatre coaches sur le très difficile "The Show must go on" de Queen. Romain repartira finalement avec Christophe Willem. "Merci, tu m'as fait ma journée!"

Notons aussi le buzz de coeur de BJ Scott sur Raphaël, 20 ans d'Arlon. Celui qui avait déjà chanté avec Slimane sur la scène du Forum de Liège tente sa chance à The Voice Belgique avec "Le tunnel d'or" d'Aaron. Buzz sur le fil de Bj Scott qui s'est "bagarrée avec moi-même". Sa coach lui glissera en partant. "Je te trouve un peu trop maigre, on aussi va manger de bons petits plats ensemble!" Et de conclure: "Ben, oui les filles des USA, on cuisine! Et ça se voit que je ne crève pas la dalle (rire)!"

Une candidate venue en "baskets" à la demande de BJ Scott... il y a 10 ans

C'est cette même BJ Scott qui avait dit à Andrea lors de la saison 1 (aucun fauteuil retourné mais qui est repartie avec Black M cette fois-ci) de ne pas porter des talons hauts sur un plateau télé. de retour lors de cette saison 10 en interprétant "You still the one" de Shania Twain, cette "full time mommy" originaire des Philippines a bien retenu la leçon. "Je suis donc venue en baskets!", lance-t-elle à la Mama The Voice.

La suite verra aussi les frissons arriver sur la somptueuse voix de la jeune Heloïse en performant sur "The Power of Love" de Frankie goes to Hollywood.

"Si tu as envie, tu peux lui casser la gueule!"

Bref, à côté d'un Black M définitivement adopté dans l'équipe de coaches suite à ses expressions wallonnes ("Tu n'es plus Black M mais Belge M" lui lance-t-on) et d'une candidate infirmière -au flow incroyable sur "Cry Me a river" de Justin Timberlake- applaudie pour tout le travail fourni par elle et ses consoeurs du personnel soignant en cette pandémie de coronavirus, le final de l'émission a eu droit à une surprenante prestation d'un senior, Daniel, sur du Aya Nakamura. Une version et un arrangement géniaux de Pookie qui a obligé Black M a bloquer Bj Scott sur ce quadruple buzz. "Chenapan! Si tu as envie Daniel, tu peux lui casser la gueule (sourire)!"

Qu'à cela ne tienne, Daniel est reparti avec Willem. Ce qui fait, après ce 3e Blind, 5 talents au compteur pour Bj Scott; 6 pour Black M, 7 pour Christophe Willem et autant pour Typh Barrow qui se révèle de plus en plus comme la "sorcière" de cette saison anniversaire. "Elle envoûte les talents" dixit la Tortue Willem. Rendez-vous mardi prochain, 20h30, sur la Une (RTBF) ou sur Auvio (pour (re)voir cet épisode) pour le 4e Blind.