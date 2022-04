Une panne de courant affecte en ce moment de nombreux habitants d'Evere, de Schaerbeek et d'Etterbeek, a informé Sibelga. L'incident s'est déclaré à 12h16. Dans sa communication, Sibelga dit prévoir un retour à la normale pour 14h46.

La RTBF, située le long du boulevard Reyers à Schaerbeek, se trouve au milieu de toutes ces perturbations. Au début du JT de 13H de la chaîne publique, comme le relaie Sudinfo, la présentatrice Ophélie Fontana a d'emblée expliqué: "Je dois vous prévenir que la situation est un peu compliquée. Il y a une panne de courant généralisée dans plusieurs communes bruxelloises. Celle de Schaerbeek, où se situe la RTBF est concernée. Nous allons donc faire notre maximum pour vous informer au mieux".

Plus tard, la présentatrice ajoutera que la diffusion du JT est rendue possible grâce à un groupe électrogène de secours.

A noter que tous les autres programmes de la chaîne (que ce soit sur La Une, Tipik, La Trois) sont inaccessibles. Un bandeau figure à l'écran pour expliquer les désagréments.

"Il y a eu des perturbations sur nos antennes et il y en a encore pour l'instant puisque les diffuseurs ne sont plus en mesure de diffuser", nous a déclaré Axelle Pollet, porte-parole de la RTBF. "Mais on n'a pas encore une vue complète sur tout, on y travaille et plus d'informations suivront sur cette panne."

De son côté, la VRT n'a pas connu une interruption de ses programmes télévisés. "Ils disposent normalement de cabines qui leur permettent d'avoir un réseau propre pendant un certain temps", a commenté le porte-parole de Siblega.

LN24 et RTL, dont les locaux se trouvent à Evere, fonctionnent également normalement.