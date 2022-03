Equipe Bj Scott:

Entre l'ovni Alec sur une reprise de Jean-Jacques Goldman (Comme toi, avec des kids), la benjamine Nora sur Beggin you de Madcon (dont un passage composé en français) et Rahaël qui réécrit l'histoire de Gregory Lemarchal (en basculant du français à l'italien), le public a choisi ce dernier et la Mama de The Voice a repêché son ovni Alec. "Grâce à toi Soprano, merci, j'ai vu un autre Alec ce soir."









Equipe Black M et Soprano:

"Je me régale ce soir! Merci d'être parti Black M!", sourit d'emblée Soprano, joker de luke de son ami rappeur, très impressionné par ses talents et d'humeur taquine. "Je ne m'étais jamais assis sur ce fauteuil-là, merci! Non mais merci de m'avoir fait découvrir ces artistes" Après la passation de flambeau, qui de Valentin (sur une reprise de Rescue Me de One Republic), Sekina (en qui Soprano voit "une Diam's dans les yeux" au vu de sa détermination) sur Silhouette de Gjon's tears ou encore Anae sur Smokin' out the window ira en demi-finale? Le public plébiscite Valentin et Soprano... son "ovni" Sekina. Avant le verdict final, Alpha, aka Black M, a même passé un coup de fil en live pour faire un coucou à ses talents et écouter le débrief de Soprano. Celui qui était en plein concert de la Sexion D'assaut avait même... BigFlo&Oli, ex coaches de The Voice Belgique en guest avec lui de l'autre côté du téléphone. "La famille The Voice Belgique au complet", dixit l'animatrice Maureen Louys.









Equipe Typh Barrow:

Qui entre Valentine sur une prestation de diva du "Poker Face" de Lady Gaga, de l'ukrainienne Diana qui tente la chanson française sur On brulera de Pomme ou encore l'élégante Zélia avec sa couronne dans laquelle sa coach s'accrocha les cheveux en lui disant au revoir? Car, en effet, Typh Barrow choisit sa grande révélation de l'émission, Diana, après que le public ait sauvé Valentine.









Equipe Christophe Willem:

Après avoir repris son "Jacques a dit" avec ses talents , la Tortue a dû faire aussi un choix cornélien entre la voix 5 étoiles de la captivante Maysha (sur un River de Bishop Briggs à couper le souffle) et l'harmonie familiale du duo Arthmony hyper touchante sur le Hello de Beyoncé. Vu que le coup de soleil de Rosalie avec sa douce reprise de Richard Cocciante a été repêchée par le public. Son verdict? Son choix de "raison et de coeur", Maysha. "C'est son moment d'être devant la scène".

Et le coach annonce même un nouveau single, après 5 ans de disette, la semaine prochaine sur le plateau de la RTBF.





Et les huit demi-finalistes sont ainsi connus. Rendez-vous mardi prochain, sur la Une (RTBF) pour les demi-finales de The Voice Belgique 10. Avec Lio comme coach d'honneur mais aussi Musti et Charles en invités.