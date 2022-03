Dans cet avant-dernier épisode de Mariés au premier regard, les téléspectateurs retrouvent Michael et Nathalie sous le soleil de Grèce. Entre les mariés, rien ne va plus. Convaincu de vivre ce voyage de noces en tant qu’amis, Michael ne montre aucun signe d’affection, voire aucun intérêt du tout, envers son épouse. "Il n’a pas essayé de me connaître. Il ne m’a jamais demandé quelque chose sur ma fille. Pour moi, il n’a jamais commencé l’expérience", dit cette dernière. "Je ne comprends pas pourquoi on est parti en lune de miel. Ca me rend triste parce que moi je me suis inscrite en espérant trouver le grand amour. Je me sens plus seule qu’avant de l’avoir rencontré."

Michael ne sait pas comment dire à Nathalie ce qu’il a sur le coeur sans lui faire du mal. "Je n’ai pas du tout envie de la blesser ou faire de la peine, dit-il à la caméra. Je ne trouve pas les mots comment expliquer."

Lors d’un nouveau souper en tête à tête, sur la terrasse de leur chambre d’hôtel, le ton monte rapidement. Nathalie vide son sac. "T’as pas essayé de me connaître. T’as rien essayé en fait. Même en ami, tu n’as pas essayé de me connaître. Tu ne sais rien de moi en fait", reproche-t-elle à Michael qui acquiesse face à la caméra. "C’est vrai. Je me suis rendu compte que je ne la connaissais pas plus que ça, même en tant qu’amis."

Face aux explications que tente de donner son époux, Nathalie rétorque. "T’as quand même pas 20 ans, ça tu savais quand même. (…) Tu croyais que t’allais avoir la femme de tes rêves à côté de toi ?" Il répond alors : "Oui je croyais ça. Je pensais réellement que ça allait être un truc super. J’ai pas trop pensé à la déception. j’étais trop du côté positif." "Une déception !? (rire) Je suis la plus moche qu’il y a." Les mots sont trop fort pour Nathalie ("Je rigole pour ne pas m’énerver", dit-elle à la caméra). Invité à le faire par son épouse, Michael retire son alliance. "Moi ça me fait de la peine mais je commence à le connaître assez bien et je sais que pour lui, c'est un soulagement", dit-elle. Et, de fait, de son côté, Michael déclare que cet acte fort met "fin" à leur mariage.

Le ton monte ensuite très vite lorsque Michael reproche à Nathalie de ne pas avoir essayé d’engager la conversation au sujet de ce qui n’allait pas dans leur couple. C’est trop pour la femme originaire de Halle. Très déçue, elle part, en pleurs, s’enfermer dans les toilettes de la chambre d’hôtel." Il y a tout qui est ressorti en fait. Moi, j’ai tout donné et lui, rien. Il s’est arrêté directement à la commune", dit-elle.

Michael est très mal à l’aise. Il tente de discuter à nouveau avec Nathalie mais en vain… "Je voulais éviter cette situation-là. Je ne voulais pas lui faire de la peine et c’est ce qui s’est passé. J’ai été la voir et elle ne voulait pas me parler. C’est normal", reconnait-il. "Je me sens libéré parce que j’ai retiré mon alliance mais je me sens aussi très affecté. Nathalie n’est pas du tout bien et ce n’est pas ce que je voulais."