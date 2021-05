"Je lui conseillerais de suivre son instinct, qu’elle fasse absolument ce qu’elle a envie de faire en évitant d’écouter les discours auxquels elle va avoir droit dans ce milieu, où on va lui dire qu’il faut faire des concessions, qu’elle doit avoir confiance…, confesse ainsi Lilian Renaud, en guise de conseil à la gagnante de la saison 10 de The Voice France, à Télé-Loisirs.

"Les gens autour de vous se servent ici et là et au bout, il ne te reste plus rien !"

Et comme un averti en vaut deux, il insiste sur le fait de faire ce dont elle a envie en remportant un contrat avec la maison de disque Universal qu'il pointe du doigt. "Il n’y a que ça de vrai et il n’y a que ça que les gens retiennent, prévient celui qui s'était inscrit en 2015. Et puis, qu’elle fasse attention car c’est un métier avec diverses sources de revenus : on ne comprend pas toujours d’où vient l’argent entre les droits, les royalties et on se rend compte que les gens autour de vous se servent ici et là et au bout, il ne te reste plus rien ! Il faut donc faire bien attention, se renseigner, prendre éventuellement un avocat afin de rentabiliser et de voir un petit peu la couleur, le fruit de votre travail."

Lilian Renaud sait de quoi il parle, puisqu'il aurait lui même été victime d'abus ou de personnes malveillantes. "Je me suis fait arnaquer et pas qu’à mes débuts. Ça a duré longtemps. C’est pourquoi il faut être vigilant. Souvent vous entendez des artistes dire : ’J’ai de la chance, j’ai signé dans un gros label, j’ai plein de gens qui m’entourent…’. Justement il faut bien faire attention à qui vous entoure."