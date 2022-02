Fidèle à son image à l’écran, c’est avec la plus infinie sympathie que Stéphane Vanhandenhoven nous accueille dans sa boutique de la rue Haute, à Bruxelles. Désormais connu du grand public comme brocanteur (il n’aime pas le mot antiquaire, souvent usurpé), l’acheteur belge de l’émission à succès Affaire conclue nourrit une véritable passion pour son métier et les rencontres que cela lui permet. Rencontre.

Ce métier de brocanteur, c’était un rêve d’enfant ?

"À l’âge de 10-12 ans, je rêvais de devenir acteur de théâtre. Mais je me suis heurté au refus de mon père, qui ne voulait pas que je fasse un métier de troubadour. À cette époque, tous les parents voulaient que leurs enfants fassent des études, qu’ils soient avocat ou médecin. Alors, comme je devais choisir une filière "sérieuse", j’ai entrepris des études de sciences politique. Pour faire plaisir à mes parents. J’ai eu la chance d’avoir des professeurs éminents, comme Guy Spitaels, mais quelque part ils m’ont éloigné de la politique en général. J’aime la politique de proximité et je ne dirais pas non à un poste de bourgmestre de la Ville de Bruxelles, mais je ne pourrais pas être Premier ministre. Pour moi, on ne peut faire de la politique et se soucier réellement de ses concitoyens qu’à l’échelle d’une commune. Je ne vois pas comment on peut s’occuper des gens sur un territoire plus vaste."

Comment votre chemin va-t-il dès lors bifurquer vers la brocante ?

"J’avais beaucoup d’amis aux puces. Et, personnellement, je collectionnais les cartes postales. Depuis tout petit, j’étais attiré par ce monde, j’allais aux puces avec mon grand-père. Ce côté maquignon, où l’on se tape dans la main pour faire une affaire, où l’on respecte sa parole donnée, c’est aussi un univers qui me fascinait. Le côté mystérieux du métier également, relativement fermé, fait de gens individualistes mais qui doivent aussi se montrer solidaires, tout cet univers peuplé de cinglés, ça m’attirait."

On sent que l’aspect social du métier exerce aussi une certaine fascination chez vous…

"On voit de tout et on rencontre toutes sortes de personnes. Notre métier est une sorte de viol sous certains aspects. On rentre dans l’intimité des gens, on ouvre leurs tiroirs, on leur pose des questions indiscrètes auxquelles ils répondent sans hésiter. On fouille la vie des gens, de leurs aïeux. Tout ce côté psychologique me fascine et m’a poussé à écrire un livre. J’y raconte mon parcours dans le métier au travers de 12 objets qui m’ont marqué, personnellement ou professionnellement. Parfois, on se retrouve confronté à des situations compliquées. On est souvent confronté à la mort car on va vider des maisons après un décès. Là, on peut remarquer l’amplitude des réactions humaines. De ceux qui sont marqués par une profonde tristesse à ceux qui s’en foutent complètement, qui veulent à tout prix vendre le fruit d’une vie d’un parent, sans aucun ressentiment. En tant qu’expert, je suis aussi appelé plusieurs fois par an pour ce que l’on appelle des "partages". J’endosse alors le rôle d’arbitre, de professeur face à une classe dissipée qui se chamaille autour d’un héritage. Je dois alors répartir les biens de façon équitable entre les héritiers. C’est assez bizarre, mais c’est un aspect du métier qui m’intéresse. J’ai beaucoup de respect pour les (objets) anciens."

L’émission Affaire conclue fait-elle du bien à votre profession ?

(...)