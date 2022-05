Aux Philippines, la réunification a eu lieu. Olga a du mal à digérer l'élimination au conseil de Colin. "", dit-elle. "

Place à l'épreuve de confort. Positionnés dans l'eau, les aventuriers doivent maintenir une pierre pour éviter qu'une boule tombe dans l'eau. Petite précision qui a toute son importance: "Vous n'avez pas pieds!", lance Denis Brogniart. Yannick échoue à la 14e seconde. Après un duel serré avec Bastien, c'est François qui gagne l'épreuve. Cette victoire l'a reboosté. "J'aurais pu tenir des heures et je n'aurais pas lâché", dit-il. Le sapeur-pompier choisit de partager son confort, à savoir un massage, des fruits et une bonne douche, avec Ambre.

Arrivés sur une île, François et Ambre découvrent des douches et du matériel pour se laver. "On se rend compte qu'il y a des fourmis, des araignées, des petits morceaux de sable", dit la jeune femme en se lavant les cheveux. "Je ne pensais pas qu'une douche pouvait me procurer autant de plaisir."

L'épreuve d'immunité réclame énormément d'adresse. Il s'agit de rassembler trois palets jetés dans le sable à l'aide d'un harpon. Encore une fois, c'est François qui remporte la victoire devenant intouchable au Conseil. Malheureusement pour elle, Pauline termine en dernière position et se fait directement éliminer de Koh-Lanta. François, Ambre ou encore Louana fondent en larmes face à l'élimination de leur amie.

Au Conseil, Yannick rappelle la difficulté à bannir les anciennes alliances dans la tribu réunifiée. Tout le monde vote. Aucun collier d'immunité n'est joué. Avec 8 votes contre lui, le basketteur professionnel est éliminé. "Je pense qu'il y a des gens qui ont un peu une double casquette", lance-t-il d'emblée avant de citer le nom de "Maxime". Les langues se délient ensuite. On comprend un peu mieux le positionnement des uns et des autres. Bastien reproche à Louana de vouloir "cracher sur Maxime".

"C'est pas évident. Je me voyais gagner Koh-Lanta, je ne m'attendais pas à ça du tout", déclare Yannick après avoir quitté ses camarades et s'être fait éteindre le flambeau par Denis Brogniart.