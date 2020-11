Le départ de René Malleville avait fait grand bruit la semaine dernière dans le talk-show de Cyril Hanouna. En effet, suite une enième moquerie de la part de la bande de chroniqueurs de Touche pas à mon poste, celui qui avait montré son soutien à Didier Raoult avait définitivement claqué la porte de l'émission. L'homme de 73 ans avait même traité Benjamin Castaldi "d'abruti."

Réné Malleville? "Ce n'était pas un truche!"

"Quand les mecs me disaient : ’Tu n'es pas formaté’. Comme s'il fallait être formaté pour aller sur un plateau télé ! , a ainsi déclaré René Malleville, quelque peu énervé, sur les ondes de la radio locale marseillaise, Radio Star. C'est vous qui n'êtes pas formaté pour écouter un mec comme moi authentique, vrai, réel, droit dans ses bottes !"

Avant de revenir, également, sur les multiples "bizutages" dont l'homme de 73 ans a été victime. "J'étais le patron du plateau, qu'ils le veuillent ou non parce que je tenais tête à tous ! Et les petits bobos parisiens... Pas tous ceux qui étaient sur le plateau parce qu'il y en a que j'estime énormément, je ne vais pas les citer parce que je ne voudrais pas en oublier. Quand j'étais sur le plateau, ils ont vu que le petit marseillais et le provincial, ce n'était pas une truche."

"Des chroniqueurs bidons"

"C'était une très belle expérience ", estime-t-il toutefois, toujours sur Radio Star. " Je me suis régalé. J'ai bien rigolé avec beaucoup de personnes avec lesquels je gardais des contacts et on s'appelait presque tous les jours mais quand ça va trop loin, ça va trop loin ! Il y en a beaucoup qui ont dit : ’Il y va pour les sous’. Je vous prouve que moi, je n'ai pas besoin d'Hanouna pour nourrir ma famille ! "

René Malleville a aussi tenu à préciser qu' il " regrettait " les menaces de mort reçues par Benjamin Castaldi suite à cette affaire. "Je suis virulent contre ça, ce n'est pas normal ! " Mais il en profite aussi pour tacler ses anciens jouteurs de TPMP, Castaldi en tête. "Quand ils se sont rendus compte qu'il y avait une armée derrière moi, ils se sont dits : ’Qui il est lui ?’ Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans leur petit confort de l'émission de Cyril Hanouna. Ils sont tellement bidons qu'ils ne vont pas ailleurs." Ambiance!