Le shooting photo fut assez comique para ît-il ! " sourit d’emblée Madame Football de RTL-TVI. "Mais c’est aussi le sentiment que j’en ai eu. C’était la première fois que je rencontrais Yves Mattagne. C’est le chef qui accompagnait tous les animateurs dans leur recette. Dès que j’ai commencé à casser des œufs, il a tout de suite compris à qui il avait affaire (sourire) !" C’est-à-dire ? "Quelqu’un qui ne maîtrise pas forcément la cuisine sur le bout des doigts" , admet Anne Ruwet. "Et, du coup, on a décidé d’en rire et d’en faire un moment un peu cocasse. Yves est très chouette !"

