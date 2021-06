La question qui fâche. Sur le plateau de Non Stop People, Julien Lepers a été interrogé à propos de son ancienne émission "Questions pour un champion". Et visiblement, la page n'est pas encore tournée pour l'animateur. Le présentateur de l'émission "Question de luxe" lui a notamment demandé s'il regardait parfois Samuel Etienne, son successeur sur France 3. Ce à quoi Julien Lepers a répondu avec un certain malaise. "Je ne suis pas maso. Je connais cette émission, j’ai inventé son titre (…) Ça me fait mal donc je n’ai pas envie de me faire mal donc je ne regarde pas cette émission" a-t-il admis.

Le présentateur, Jordan, a rapidement décelé l'agacement de son interlocuteur. Il l'a donc relancé afin de savoir s'il ne regardait plus du tout l'émission. C'est à ce moment-là que Julien Lepers s'est emporté. "Tu sais quoi ? Ça m’énerve, ça fait trois mille fois qu’on me pose la question ! Je commence à en avoir marre. J’ai de la patience, mais ça a de la limite. Ça s’arrête là, je m’arrête-là. Merci Jordan de ton invitation. C’est comme ça, j’en ai marre, tu as compris ? Merci, au revoir".

Jordan De Luxe parvient finalement à raisonner l'ancien animateur de France Télévision en lui promettant de ne plus aborder ce sujet délicat. "Je ne parle plus de ‘Questions pour un champion’. Promis Julien ! Ça ne sert à rien de vous énerver comme ça. Venez, cette question, c’est normal que je vous la pose." Ce à quoi Julien Lepers a répondu sèchement: "Question suivante !"

Durant 27 ans, il a présenté l'émission "Questions pour un champion" où il en était devenu le représentant emblématique. En 2016, France 3 a décidé de faire volte-face et de remplacer Julien Lepers par Samuel Etienne. Un choix qui visiblement ne passe toujours pas.