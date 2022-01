Pascal Soetens, rendu célèbre par son émission "Pascal, le grand frère", a poussé un véritable coup de gueule ce mercredi. Alors qu'il était l'invité de Jordan de Luxe pour présenter son nouveau livre, il s'est violemment emporté.

Quand le journaliste people a abordé la crise sanitaire, le débat a en effet rapidement dégénéré. Pascal Soetens, qui est également gérant d'une salle de sport, a dénoncé l'usage du pass sanitaire. "J’ai perdu des adhérents à cause de ce pass. On n’est pas libre, on est en train de diviser les Français. Et les gens qui manifestent le samedi, on leur tape dessus", a-t-il déploré.

Le pass sanitaire sera bientôt transformé en un pass vaccinal en France, ce qui a encore eu plus le don d'énerver l'ex-animateur. "Le pass vaccinal, ça y est, c’est voté. Ils vont nous emmerder avec ça et ce n’est pas fini. Ils ne nous rendront jamais notre liberté, ça y est, c’est fini. Ça me rend fou, je pète un câble. C’est le pass de la honte et le président veut emmerder les Français. Le Président ne doit pas dire ça, un Président ne peut pas parler comme ça !"

Visiblement très énervé, "Pascal le grand frère" a finalement décidé de quitter le plateau. "Et puis on va arrêter là, ça me gave. Je ne suis pas venu pour parler de ça, ça m’agace. Je vais vous faire un clash Jordan, je vais quitter le plateau. Je suis venu pour parler d’un bouquin. On va arrêter ! Basta, ça suffit, ça m’a gavé."