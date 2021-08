Retraitée depuis deux ans, Marylène Bergmann profite de sa vie loin des écrans.

On est tous citron, citron grenadine ." Les nostalgiques des années 1980 se souviendront sans mal de ce générique tant son émission, Citron Grenadine, a marqué les mémoires des téléspectateurs de RTL Télé-Luxembourg, puis de RTL Télévision. Et ce au même titre que l’une de ses présentatrices, Marylène Bergmann.

Ce n’est pourtant pas la seule émission que la Lorraine a eue à son actif au cours de ses plus de quarante ans de carrière sur le petit écran. Du rôle de speakerine à celui de présentatrice du JT en passant par l’animation de divertissements, Marylène Bergmann a porté plusieurs casquettes à la télévision. Un parcours bien rempli sur lequel RTL, c’est culte mettra des images, ce dimanche sur RTL-TVI.

Aujourd’hui âgée de 64 ans, l’ancienne vedette du petit écran, qui a également été l’un des visages de La Main à la patte sur la chaîne privée, profite d’une retraite bien méritée. "J’attendais ce moment avec impatience. Je comptais les jours qui me rapprochaient de la retraite", nous explique-t-elle avec la même voix qu’il y a quarante ans. "Même si je donnais l’image d’être quelqu’un de souriant, j’étais très stressée. J’avais donc hâte de tourner la page et de prendre enfin le temps de vivre, loin de la pression."

Comment occupez-vous votre temps libre depuis que vous êtes retraitée ?

"Mes années télé m’ont permis de voyager à travers le monde. Aujourd’hui, je suis très contente de découvrir la France. On ne se rend pas toujours compte des pépites que l’on a près de chez soi. À part ça, je passe du temps avec les gens que j’aime, je m’occupe de ma maison et de mon jardin. Je savoure cette vie au rythme plus serein. Et cela me rend heureuse."