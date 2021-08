Avy Marciano et son ancienne partenaire dans Plus belle la vie vont bientôt monter sur scène.

Camarades de plateau dans Plus belle la vie, Avy Marciano et Anne Décis le seront également bientôt sur les planches. Les deux acteurs, qui incarnent respectivement Sacha Malkavian et Luna Torres dans le feuilleton de France 3, sont à l’affiche d’une nouvelle pièce de théâtre aux côtés de Nelly Bêchétoille et Didier Landucci. Celle-ci s’intitule Amor à mort et sera présentée au Festival d’Avignon en 2022. "C’est une série de quatorze petites scènes où deux amoureux vont vivre des situations différentes et où l’un d’eux finira toujours par mourir sans savoir pourquoi. C’est une pièce qui contient beaucoup de sincérité et de drôlerie", explique Avy Marciano croisé en juin dernier au Festival de télévision de Monte-Carlo.

Sur le rocher, c’était aussi et surtout l’acteur de série qui était très attendu par les fans. Actuellement au casting de Plus belle la vie et à l’affiche de plusieurs séries telles que Meurtres sur les îles du Frioul ou encore Commissaire Magellan, le Marseillais était toutefois annoncé comme étant l’un des comédiens phares de Sous le soleil, ancienne série à succès de TF1 créée à la fin des années 1990. "Ça fait un quart de siècle que j’ai joué dans la série et, pourtant, on m’en parle toujours, déclare-t-il. Je pense qu’elle a marqué les téléspectateurs comme elle a marqué les comédiens, comme moi, qui y ont joué. Ça fait partie de mon parcours, de mon apprentissage. Je comprends que ça puisse encore être très présent dans l’esprit des gens parce que ça l’est pour moi aussi."

En quoi cette série était-elle une bonne école ?