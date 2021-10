Avant d'imiter un Jeff Bezos devant un capitaine Kirk médusé, Kody s'est déguisé en Eric Zemmour, le polémiste qui est sur toutes les lèvres en ce moment en France. En effet, l'homme est à deux doigts de proposer sa candidature à la Présidentielle de 2022. Après un bref tour de table pour faire les présentations, l'humoriste s'arrête sur la chroniqueuse Livia (Dushkoff). "Livia, c'est votre prénom? Ce sera plutôt Josiane!", annonce-t-il avant d'être repris par Jérôme de Warzée. "Dès que vous entendez un prénom qui vient du sud, vous..." "Ben, vous savez, au sud du 16e arrondissement de Paris, on n'est déjà plus en France!"

"Ils mangent des penne arabe-iata!"

Et de poursuivre son sketch. "C'est pour cette raison que je propose que tous les garçons se prénomment Jean et toutes les filles Corinne." "Pourquoi Corinne?" lance alors Jérôme de Warzée à celui qui est taxé de misogynie. "Car ça rime avec cuisine!" Livia Dushkoff étant d'origine italienne, Kody enfonce le clou dans le pastiche. "Je rappelle que les Italiens sont une sous-race, pardon, qui parlent avec les mains plutôt qu’avec les mots. Donc, ça va deux minutes, hein! En plus, ils mangent des trucs bizarres comme des penne arrabiata." "Et alors?", le reprend une nouvelle fois le chef de bande. "Arabe- iata!", insiste Kody. "Cela prouve bien que les Arabes et les Italiens collaborent au grand remplacement.."

"Les musulmans sont tous des terroristes"

Condamné à plusieurs reprises pour ses propos racistes ou autres, Eric Zemmour incarné par Kody n'en a cure. "Ben voyons hein!", se moque le comique en imitant les mimiques du polémiste. "Il manquerait plus qu’un noir vienne faire des rôles de blancs et là, le grand remplacement serait alors là, totalement... " Bref, entre un Arc de Triomphe voilé, une échelle de bronzage de 1 à 10 ou un Grand Cactus rebaptisé "Le Grand Palmier", l'émission d'humour de la RTBF n'y est pas allée dans la dentelle. Un peu à l'image d'Eric Zemmour dont sa parodie évoquera aussi "des banlieues gangrenées par des musulmans qui sont, je vous le rappelle, tous des terroristes qui ne veulent qu'une seule chose: égorger leur mouton avec les dents de leurs enfants". Le public est hilare, même si on rit tous un peu jaune. Et l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon, incarné par le comédien Damien Gillard, ne va pas arranger les choses. Un grand moment de télévision qui a conquis les téléspectateurs et internautes.

Les internautes unanimes sur la performance caricaturale : "Un Zemmour plus vrai que nature"

"Une excellente imitation"; "Bravo"; "T'es le meilleur"; "On dirait un peu Gargamel" ou encore "Quel talent"; "Du grand Kody"; "Un génie"; "Un Zemmour plus vrai que nature". L'humoriste que la France nous envie fait l'unanimité sur la Toile. "Zemmour : encore un chef d'oeuvre d'imitation de Kody le magnifique ! Tout y est les yeux, les gestes , les haussements d'épaules, le langage et les mains .... Je crois que nous ne regarderons plus Monsieur Zemmour de la même manière après ceci !!!"