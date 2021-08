À chaque nouvelle saison, Koh-Lanta nous réserve des surprises. Des épreuves inédites, le retour d’aventuriers emblématiques, des règles jamais vues auparavant. Bref, TF1 réussit toujours à renouveler son jeu télé afin de ne jamais lasser les téléspectateurs.

Pour le 20e anniversaire de l’émission, la chaîne privée a toutefois procédé à un changement de taille, celui de changer son jour de diffusion. Koh-Lanta : la légende ne sera donc pas diffusé tous les vendredis, case habituelle du programme, mais bien les mardis en prime time où les séries américaines trouvent généralement leur place. Une décision qui a nécessité quelques explications de la part d’Alexia Laroche-Joubert, productrice de Koh-Lanta. "Il y a plus de monde le mardi soir, plus de jeunes. Il y a plus d’assiduité, plus de gens qui reviennent épisode après épisode", déclare, confiante, la directrice d’Adventure Line Productions au micro d’Europe 1.

"Je n’ai pas les mots"

Mécontents de ne pas retrouver leur rendez-vous du vendredi, certains internautes ont crié haut et fort leur mécontentement. Et davantage lorsqu’ils ont découvert le nom du programme qui allait remplacer Koh-Lanta en fin de semaine, à savoir Game of Talents, la nouvelle émission de Jarry.

Sur les réseaux sociaux, l’humoriste, connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, a fait savoir qu’il était victime d’insultes homophobes et de menaces de mort depuis que l’annonce du grand retour de Koh-Lanta. "Game of talents, mon émission qui arrive le 27 août, ne remplace pas Koh-Lanta, tout simplement parce que ce n’est que deux émissions. Après, il y aura d’autres émissions. Donc je ne suis pas celui qui remplace Koh-Lanta et le met le mardi", a-t-il clarifié sur Instagram avant d’ajouter, dépité : "Je reçois beaucoup de messages de haine et je trouve ça dommage. Je n’ai pas les mots. Je voulais juste vous dire que je n’étais pas responsable du fait que Koh-Lanta soit diffusée le mardi soir. Et je m’en excuse."

L’humoriste n’hésite pas à charger TF1. "La communication de la chaîne aurait dû être mieux faite. Je me retrouve en première ligne, et c’est très dommageable", déclare-t-il.

À ce stade, la chaîne française, qui avait saisi la justice l’année dernière - les aventuriers de l’édition 2020 avaient reçu des menaces de mort également -, n’a pas encore réagi aux menaces dont Jarry a été victime.