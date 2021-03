Entre les accusations de tricherie, le refus de contrat d'un candidat ou encore l’exclusion d'un autre ("C'est du gâchis!"), Antoine Delie -la sensation belge à "The Voice La Plus Belle voix" saison 9- donne son avis sur les dernières polémiques qui éclaboussent le télécrochet.

"Il y a clairement un avant et après The Voice, nous confie d’emblée Antoine Delie, originaire de Mons (Ghlin), qui était de passage à DH Radio ce vendredi matin. Ma vie a complètement changé entre l’audition à l’aveugle sur 'La pluie' il y a un an et maintenant. Cela m’a permis d’apprendre très vite et mettre un premier pied dans ce milieu-là.”

Le Montois de 24 ans, qui nous révèle aussi les secrets de ses tatouages dans une vidéo rigolote, évoque en détail la sortie de son premier album intitulé Peter Pan (avec de nombreuses collaborations dont Marc Lavoine, Chimène Badi, Slimane ou encore Alice on the roof). En attendant, on a voulu en savoir plus sur les coulisses de l’émission.