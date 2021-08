C'est sans aucun doute l'une des candidates que les fans de Koh-Lanta n'ont pas oubliée. Si elle a gagné quelques épreuves sur le camp, c'est plutôt son comportement qui a marqué les téléspectateurs et les a surtout agacés. Lynchée sur les réseaux sociaux durant ses deux participations, Clémentine a tout de même accepté de revenir dans l'aventure pour les 20 ans du jeu. En sachant qu'elle fera sans doute à nouveau face aux critiques.

"Je suis dans une phase où c'est plutôt calme, mais je sais que ça va repartir et que je vais me faire tailler", a déclaré, résignée, Clémentine à Télé Loisirs ce mardi, à quelques heures de la diffusion du premier épisode de ce Koh-Lanta: la Légende. "Je garde quand même une belle cicatrice de ma première saison par rapport aux réseaux sociaux. Mais j'ai appris à prendre du recul par rapport à ça. Et ce n'est pas ce qui m'arrête". Et la candidate a affirmé être "prête à revivre ça", car elle sait que l'aventure lui rapportera également beaucoup de positif. Et puis la notoriété due au programme est éphémère, rappelle-t-elle.

Clémentine, qui a tout de même été finaliste de la saison 17 au Cambodge, a néanmoins confié qu'elle ne signerait pas pour une quatrième participation, même si elle était "hyper-contente" qu'on la rappelle pour cette édition spéciale 20 ans. "J'ai fait 'Koh-Lanta' trois fois en cinq ans, je pense que j'ai eu ma dose. En tout cas, il va falloir laisser un peu de temps avant de vouloir repartir tout de suite", a-t-elle ajouté auprès de LCI.