Je suis Belge, une fois,

20h20 sur la Une.

"Quel est le point commun entre un collectionneur de bétonnières grandeur nature, un sauveteur de furets (qui les sniffent, NdlR), ou un recordman de vélo statique ?", lance d’emblée le synopsis de ce nouveau rendez-vous à la sauce Strip-tease de la RTBF. "Ils sont tous Belges."

En effet, Je suis belge (une fois) est une plongée dans la Belgitude à travers des portraits positifs de Belges. Point de moquerie, donc ici malgré le ton souvent décalé et parfois… surréaliste du programme diffusé tous les jours de la semaine du 30 juin au 5 juillet (sauf le jeudi) juste après le JT sur la Une. "Une émission qui rassemble et montre nos compatriotes tels qu’ils sont, dans leur diversité et leurs points communs, leurs particularités, leur culture, leur gastronomie, leur façon de vivre, leurs bonheurs et leurs problèmes, leurs peurs et leurs espoirs, leurs coups de gueule et leurs coups de cœur, leur façon de jouer le compromis… , précise la RTBF. Pendant 26 minutes vous découvrirez ce qui fait la Belgique, nos particularismes, ce qui nous caractérise. Je suis belge (une fois) vous propose aussi des contenus exclusifs pour le web et les réseaux sociaux. Dans La love story, des couples nous racontent leur histoire d’amour. Vous saurez tout de l’art d’aimer à la belge ! Avec Super Manu, notre influenceur quinqua, vous découvrirez les meilleurs trucs et astuces à la belge pour tous les petits tracas du quotidien."

Strip-tease, le retour ?

Avec sa galerie de portraits qui frôle souvent le loufoque (le sosie féminin de Michael Jackson, l’éleveur mélomane de coqs chanteurs ou encore le Jean-Michel Jarre flamand), Je suis Belge (une fois) parvient à dénicher des personnalités aussi touchantes qu’attachantes (un coiffeur de rue, un vétéran de la guerre de Corée, la maison vintage de Marine, etc.). Point de moquerie à la Strip-tease ici donc, même si parfois le ton s’en approche. Comme avec David et ses sculptures géantes d’animaux. "Sa queue pèse 455 kilos pour 27 000 poils mais c’est aussi ce qui fait son charme." Ou encore nos homonymes célèbres : Eddy Merckx, Charles Michel (qui a le socialisme chevillé au corps !) et Mireille Matthieu qui "ne chante pas et même très faux" !

Entre la Belge attitude, the place to be (comme le bureau le plus en désordre du monde, celui du rédacteur en chef de Paris Match Belgique qui précise, souriant, que "tout est réglé comme du papier à musique" ! ) ou le super-héros du jour, voici donc une émission qui donne la patate… et même la frite ! Parole de Belge (une fois).