c'était cette émission culte diffusée en 2003 sur TF1. Si Loft Story a marqué les esprits avec la scène de Loana dans la piscine ou L'île de la tentation par le couple sulfureux entre Diana et Brandon, Greg le millionnaire, lui, a aussi eu droit à sa séquence qui restera à jamais dans les annales du PAF (paysage audiovisuel français). TMC, à l'occasion de son émission qui célèbre les 20 ans de la téléréalité, est d'ailleurs revenu sur ce moment qui symbolise le premier rendez-vous entre Grégory Basso et sa prétendante Marjolaine Bui.

Après les allusions un brin salaces murmurées par l'étudiante venue conquérir le coeur du millionnaire, la réponse extasiée du célèbre célibataire reste tout aussi mythique : "Là, je suis dur partout". 18 ans après cette scène torride, les deux candidats se sont confessés sur TMC ce mercredi 14 avril dans une émission spéciale.

"On a presque oublié les caméras, j'étais à fond"

"La fameuse scène du dîner. Je m'en souviens parce qu'effectivement ça a fait tout un buzz par la suite, explique sur TMC Marjolaine, devenue animatrice télé puis maman et qui détient aujourd'hui sa propre agence immobilière. J'étais vraiment dans mon rôle de séductrice. À un moment donné, on a presque oublié les caméras, j'étais à fond dans mon jeu. Lui était complètement en ébullition." Celle qui avait aussi participé à Carré Vip dans la foulée a toutefois regretté son geste plus tard : "Ça m'a fait rire sur le moment mais après j'ai un peu moins rigolé. Ça m'a suivie pendant des années. Dès qu'un mec venait me draguait, hop, il me sortait la phrase".

De son côté, Grégory Basso (que l'on a récemment vu dans Les Vacances des Anges 4), voit cet échange un peu différemment. "Elle n'arrêtait pas de me chauffer, même moi je suis rentré dans le jeu. J'ai dit mon fameux 'je suis dur partout', ce qui n'était pas faux", rigole-t-il dans le documentaire de TMC. Leur relation s'est d'ailleurs quelque peu détériorée à la suite de Greg le millionnaire.

"20 ans après faudrait qu'elle passe à autre chose la petite"

Depuis plusieurs années, Grégory Basso vit sur l'île de la Réunion et est devenu papa avec l'ancienne dauphine de Miss France, Ornella Verrachia. "J'ai rencontré ma compagne il y a sept ans et comme on dit, 'vivons heureux, vivons cachés', avait ainsi confié récemment à Télé Loisirs celui qui avait aussi participé à La Ferme Célébrités 3. J'ai le bonheur d'élever trois enfants, dont deux que j'ai eus avec ma fiancée. Devenir papa a changé ma conception de la vie. Désormais ma priorité c'est eux".

Il y a quelques semaines, Greg le millionnaire s'était donc épanché sur le fait qu'il n'avait pas renoué contact avec Marjolaine Bui. "Aucune nouvelle et ça ne m'intéresse pas. J'en ai même rien à foutre, je t'avoue, concluait-il à Télé Loisirs. On m'a dit que de temps en temps, elle essayait d'envoyer une petite pique chez Cyril Hanouna... Ça me fait rire. 20 ans après faudrait qu'elle passe à autre chose la petite. Elle a du mûrir depuis j'espère. Elle est mère de famille quand même maintenant... "