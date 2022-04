Si Stéphane Rotenberg a annoncé le départ volontaire de Lilian de façon laconique, les téléspectateurs, quant à eux, ont mis du temps à s’en remettre. Sur les réseaux sociaux, ils ont exprimé leur déception mais aussi leur incompréhension. « Je suis en deuil », pouvait-on lire sur Twitter. « C’était mon chouchou, je le voyais en finale…dégoûtée. » D’autres n’ont pas caché leur étonnement quant à la façon dont l’annonce de son départ a été faite. « Donc là, en 10 secondes, on nous dit que Lilian a dû quitter la compétition et on enchaîne direct, comme si de rien n’était », a-t-on pu lire sur la Toile. « Je suis la seule à être choquée? », s’est indignée une téléspectatrice, « ils nous annoncent le départ de Lilian en 3 mots. » Que les admirateurs du cuistot se rassurent, Lilian Douchet pourrait bien réintégrer le concours la semaine prochaine (lire ci-dessus).