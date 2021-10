Il y a des candidats qui sortent ravis deet d'autres qui ne voyaient pas le moment de quitter l'aventure. C'est le cas de Camille Lou, chanteuse et comédienne, qui avait participé au concours en 2016 aux bras de Grégoire Lyonnet. Interrogée par le Buzz TV du, celle qui avait fini deuxième sur le podium, juste derrière le gagnant Laurent Maistret et sa partenaire Denitsa Ikonomova, explique ne pas garder un bon souvenir de son expérience sur le parquet. Elle parle même du ""...

Elle se souvient des mots peu réconfortants, voire "violents" de membres de la production lors des répétitions sur le plateau. "Nous, on était ultra-contents parce que c’était hyper drôle. Et là, le producteur me dit : 'Ce n’est pas possible, moi je suis mal à l'aise pour toi tellement tu es ridicule!"

Camille Lou explique la réaction du producteur par le fait qu'il n'attendait pas du tout cela de sa part dans l'émission. "En fait, ils me voulaient jolie. Et moi je faisais des grimaces ! Ça a été une grosse claque et c’est là que j’ai compris ce que moi je voulais. Le lendemain, je suis arrivée et j’ai dit : 'Écoutez, je suis désolée mais avec tout le respect que je vous dois : je m’en fous d’être jolie, je veux être drôle", explique-t-elle avant d'ajouter qu'elle et son partenaire avaient finalement brillés par leur prestation : "Le soir on a eu les meilleures notes qu’on n’avait jamais eues."