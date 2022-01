Décidément, la dernière saison de Danse avec les stars aura permis à plusieurs personnes de trouver chaussure à leur pied. Après Denitsa Ikonomova qui est tombée dans les bras de Francois Alu, autre membre du jury, c’est au tour de deux candidats de dévoiler leur amour au public.

Des photos et une vidéo avaient déjà mis leurs followers au parfum. Mais, c’est avec un cliché, publié ce lundi soir, que le YouTubeur Michou et Elsa Bois, sa partenaire dans l’émission, ont mis fin aux rumeurs et officialise leur relation. "", écrit le jeune homme à côté de plusieurs clichés attendrissants.