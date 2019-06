‘L’équipe de la téléréalité présentée par Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne a dévoilé son casting de onze célébrités dont Capucine Anav, Julien Lepers, l’ex-Miss France Alexandra Rosenfeld mais aussi la révélation de The Voice Frédéric Longbois, Gérard Vives ou encore Candice Pascal (Dals) et la chanteuse Sloane.

Au programme ? Tester son courage et repousser ses limites au profit d’associations. Je suis une célébrité, sortez-moi de là sera diffusée pour la première fois le 9 juillet sur TF1 et se répétera tous les mardis dès 21 h 05.