Je te promets, l’adaptation de la série américaine, arrivera en février sur RTL-TVI.

À l’heure où les reboots coulent à flots, TF1 annonce l’arrivée prochaine de Je te promets, l’adaptation française de This is Us. Un pari risqué pour la chaîne privée qui ne décide pas de faire revivre ou de dépoussiérer une série qui appartient au passé et qui ne fait plus aujourd’hui écho qu’aux nostalgiques d’une époque. Au contraire, elle propose une autre version d’une série américaine qui cartonne depuis quatre ans dans le monde entier et qui n’est pas près de s’arrêter.