La course à la victoire deétait serrée ce samedi soir sur TF1. Au final, c'est Nour, la benjamine de cette onzième saison, qui a remporté le télécrochet avec 56,2 % des votes du public. La jeune femme de 16 ans offre, de la sorte, une cinquième victoire à son coach Florent Pagny qui avait déjà gagnéaux côtés de Stéphan Rizon (saison 1), Slimane Nebchi (saison 5), Marghe (saison 10) et Anne Sila (saison "All Star").

Tout au long de la saison, Florent Pagny n'a pas douté une seule seconde du potentiel de son jeune talent. Lors de la finale, l'interprète de Savoir Aimer a d'ailleurs poussé un coup de gueule suite à la prestation de Nour qu'il jugeait pas à son meilleur niveau. "De toutes les saisons que j’ai eues, je n’ai jamais eu une voix aussi complète et aussi parfaite", déclare le coach qui regrette que sa petite protégée se soit blessé la voix lors de la demi-finale. "Elle n’a pas pu faire ce qu’elle sait très ben faire. Mais, elle nous a quand même livré quelque chose parce que le spectacle continue. Elle est touchée et ça m’énèrve. Je sais où elle peut aller."

Cette saison n'a pourtant été un long fleuve tranquille pour Florent Pagny qui, au lancement de la saison, avait annoncé être d'un atteint d'un cancer du poumon. Présent sur le plateau du 20 heures de TF1, le chanteur de 60 ans n'avait pas pu dire s'il serait présent ou non aux directs du télécrochet qui ont démarré en mai (les étapes précédentes étaient pré-enregistrées). "J’ai six mois de chimio à faire, je ne sais pas comment je serai même si la première s’est bien passée. Tout peut se passer. Je peux être bien ou fatigué", avait-il déclaré.

Le coach a toutefois assuré son rôle jusqu'au bout. "Je vais bien", rassure-t-il lors de la demi-finale où il est apparu les traits tirés et le crâne rasé. Interrogé par nos confrères de Gala, Florent Pagny a fait part de la décision qu'il avait prise pour l'après-The Voice, la plus belle voix. "Après The Voice, j’enchaîne avec ma dernière chimiothérapie, et après, c’est fini ! Je vais me retaper, profiter de la vie, de mes proches près de la nature et c’est une chance. Je ferai des contrôles régulièrement pendant ces six mois de pause. Ensuite, je reviendrai."