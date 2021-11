Marine Le Pen était l’invitée de Karine Le Marchand dans son émission “Une Ambition intime” ce dimanche sur M6. Ce programme s'intéresse aux femmes politiques candidates à la présidentielle de 2022. Au cours de la discussion, l’animatrice de L'amour est dans le pré n’a pas hésité à évoquer la vie amoureuse de la frontiste de 53 ans, en proposant même à la candidate du Rassemblement national de l’aider pour trouver un partenaire. Marine Le Pen ayant fait quelques confidences sur sa vie intime.

Passionnée par les chats

Suite à son interview donnée à BFMTV où Marine Le Pen avait confiée qu'elle emmenagerait à l'Elysée avec ses chats si elle était élue, la femme politique est revenue sur son amour pour les félins. “Ce sont des animaux exceptionnellement intelligents, expliquait-t-elle aussi récemment à Paris Match. Ils me procurent une joie profonde, me consolent, me donnent énormément de douceur dans ce monde de brutes”. Sur M6, dans Ambition intime, Marine Le Pen a même révélé qu’elle avait passé son diplôme d’éleveuse. “J’élève des chats, je suis agricultrice!”, a-t-elle confiée avec fierté.

De quoi faire réagir la présentatrice de L'amour est dans le pré (autre émission qu'elle anime sur M6). “Je vais vous trouver un mec! C'est quoi votre type de mec?”, lui a ainsi rétorqué tout naturellement, Karine Le Marchand, avant d’éclater de rire. “Mais je n’en veux pas”, a répondu ensuite Marine Le Pen, tout en faisant un signe de croix avec ses mains. “Non mais il ne faut pas trop m’éloigner quand même, ils ont besoin de moi ici."

En coloc 'avec une copine d'enfance

Si Marine Le Pen ne cherche pas d'homme, elle a toutefois déjà eu un coup de foudre en amitié. A savoir Ingrid, son amie d'enfance avec qui elle vit en colocation depuis 5 ans. “Elle est comme une sœur pour moi, on ne s’est jamais quittées", témoigne face caméra la Ingrid en question sur M6. "On forme une super coloc à la maison, une fait les courses, l'autre qui prépare à diner. Et Marine s'occupe très bien du jardin." "Il n'y a pas d'hommes dans cette maison, que des femmes, même les chats sont des chattes", rigole ensuite la candidate aux présidentielles.

Après ces passages, "Ambition intime" et Karine Le Marchand sont donc taxés d'humaniser la frontiste. Et ce n'est pas la premières fois que l'animatrice montre quelques familiarités avec la femme politique. La dernière fois que Marine Le Pen s'était retrouvée face à Karine Le Marchand, c'était en octobre 2016. A l'époque, la fille de Jean-Marie Le Pen se présentait à l'élection présidentielle pour la seconde fois. Et elle avait à ses côtés Louis Alliot pour compagnon, avec qui elle est restée 10 ans. Mais, à l'époque, ce qui avait fait polémique, c'est que les deux femmes avaient trinqué au cours de l'interview canapé. La présentatrice de L'Amour est dans le pré avait été accusée de participer à la dédiabolisation de la frontiste.