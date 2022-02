L'ambiance était tendue sur le plateau de l'émission On est en direct, sur France 2. Gérard Darmon y a pris à partie le journaliste et cofondateur de Mediapart. "Edwy Plenel est un homme qui tremble lorsqu'il parle, c'est quelque chose d'assez troublant", a commencé l'acteur, avant de le qualifier de "père Fouettard de la politique et des rapports humains".

L'acteur français a ensuite dénoncé les méthodes du journaliste d'investigation. "Alors que vous savez tout et rien d'autre, je trouve. La quintessence de ce que vous nous avez dit ce soir, ce n'est pas grand chose en fait. Parce que vous nous alertez de quoi ? Du discours de Zemmour, de la montée de l'extrême droite, des dangers par rapport à la démocratie, du pouvoir des riches sur les médias... Je suis sûr ici que tout le monde sait ça. Alors il faut le prendre au sérieux mais je trouve que les méthodes ne sont pas très efficaces", a-t-il déclaré. Et d'ajouter qu'il y avait selon lui quelque chose "d'un peu tartuffe" dans le discours d'Edwy Plenel, chose qui le gêne "un peu".

"C'est ce que je vous reproche de temps en temps, d'être juge, d'être policier, de lancer des infos, d’appeler, de passer des coups de fil", a-t-il conclu. "Je n'aime pas cette façon de faire".

Un préjugé, selon Edwy Plenel

Pour le journaliste, les propos de Gérard Darmon sont "une caricature, un préjugé". "Ce préjugé, nous le vivons, nous, les journalistes qui faisons ce travail, ceux qui apportent la plume dans la plaie, ceux qui apportent les mauvaises nouvelles, ceux qui disent les vérités qu’on n’a pas envie d’entendre. On est habitué à ça, au fait que les gens nous cataloguent, nous voient comme des chiens qui aboient, comme des inquisiteurs, comme des persécuteurs", s'est-il expliqué.

"Citez-moi une information publiée par Mediapart qui n’ait pas été d’intérêt public, qui n’ait pas, que l’on soit de droite ou de gauche, été utile au débat public, qui n’ait pas été vraie, qui n’ait pas permis de réfléchir, de se poser de nouvelles questions", a continué le cofondateur de Mediapart en citant plusieurs révélations faites par le site, telles que les récentes vacances à Ibiza de Jean-Michel Blanquer.