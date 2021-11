Ce dimanche soir dans le troisième épisode de "L'amour est dans le pré" diffusé sur RTL-TVI, Jean a sélectionné ses prétendantes. Laura, l'une des heureuses élues, était très impatiente de revoir l'agriculteur, la jeune femme était donc arrivée en avance à la ferme. Malheureusement, l'accueil de Jean n'était pas forcément celui qu'elle attendait. En effet, le temps étant de la partie, il a préféré continuer son travail dans les champs. Pour la faire patienter, le frère de l'agriculteur s'est joint à elle. "", a-t-elle expliqué à nos confrères de Flair.

Au total, Laura aura attendu plus de deux heures. Cette longue attente n'a bien entendu pas été filmée. "On a fini par couper les caméras et j’ai mieux appris à connaître le frère de Jean même si, je vous rassure, il ne s’est rien passé entre nous. En plus, j’ai vraiment accroché avec les membres de la production de l’émission et j’ai aimé passer du temps avec eux. On ne m’a jamais laissée toute seule", poursuit Laura.

Finalement, Christine, une seconde prétendante, est arrivée à son tour. Laura et elle ont donc décidé d'aller à la rencontre de Jean qui était toujours à l'ouvrage. Ce dernier leur a alors demandé d'aller faire... les courses. "J’ai fait bonne figure devant les caméras même si j’avais le sentiment qu’il nous prenait un peu pour ses boniches. Il ne nous a même pas demandées si nous étions d’accord d’aller faire les courses. Je suis quelqu’un de très volontaire, toujours partante pour aider, je fais les courses avec plaisir. Mais, je ne veux pas être l’esclave de quelqu’un".

Laura et Jean parviendront-ils à repartir du bon pied ? Suite au prochain épisode.