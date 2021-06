Il avait interprété le rôle de Guisseppe Borelli dans la célèbre série policière Navarro, diffusée de 1994 à 2005. L'acteur français a également joué dans Joséphine Ange Gardien et Section de recherche.

Il était le grand ami de Roger Hanin,avec qui il était l'un des héros de Navarro.

Au cinéma, il était apparu dans Un crime de Jacques Deray en 1993 avec Alain Delon puis dans Soleil avec Roger Hanin et Sophia Loren en 1996 ou encore Potlach en 2010.

Ce sont ses enfants qui ont annoncé la nouvelle sur le compte Facebook de leur papa. "Nous passons par le compte de papa pour partager avec vous la triste nouvelle de sa disparition. Il est parti avec sérénité et légèreté hier à midi. Ses obsèques auront lieu jeudi 10 juin à 15h, à l’église du petit village d’Aujols dans le Lot, où il habitait et où repose déjà Annie. Delphine et Jean", ont-ils écrit.