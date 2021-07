"Toujours la même part de fantaisie, toujours les mêmes phrases énigmatiques", Jean-Claude Van Damme était "le Portrait de la Semaine" d'Audrey Crespo-Mara dans Sept à Huit hier sur TF1. "C'est dur pour moi de dire aux gens 'I love you, i love you, i love you'. Quand on aime quelqu'un, c'est comme un chien. Enfin, ça ne parle pas un chien, même pas des sous-titres. Je veux dire par là quand quand tu es honnête, c'est une vérité intérieure. Tu peux dire à quelqu'un 'je t'aime, j'adore ce que tu fais' mais c'est quand même dur à dire, surtout à un fils ou une fille. Très. je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, c'est bien de le dire. j'ai pu le dire récemment et cela a beaucoup changé mes enfants. Mon père ne me l'a jamais dit. Maintenant il me le dit mais il a 90 ans.Mais c'est dur à dire..."



Une anxiété longtemps ressentie et une difficulté à dire aux gens qu'il les aime, expliquerait-il le fait que l'acteur sexagénaire ne trouve parfois pas ses mots?, demande alors la journaliste. "Non, j'ai tellement fait des films et voyagé au tour du monde. C'est un mélange de tout et quand je viens en télé, j'essaye de tout donner. Et mon père me dit: "T'essayes de parler en français, parle ta langue maternelle, le flamand. S'ils se foutent de ta gueule, parle flamand. Tu spreek vlaams, ils ne vont rien comprendre. Tu fais un effort de parler français alors que tu parles mieux anglais. Tu voyages dans le monde entier alors tu les emmerdes!""



Jamais blessé par les moqueries: "Il faut simplement prendre le dictionnaire"



On s'est souvent moqué de vous pour ces phrases qui avaient plus ou moins de sens, renchérit Audrey Crespo-Mara. Est-ce que cela vous a blessé? "Non, je m'en fous. Ce n'est pas un problème... parce que être conscient de la chose... être conscient cela veut dire être aware. C'est simplement être conscient de ce qui nous arrive. Il faut simplement prendre le dictionnaire." Serait-ce la part d'autodérision du personnage de JCVD? "Je crois qu'il faut être un peu fou... fou c'est quelqu'un qui ne pense pas comme quelqu'un d'autre, qui est en dehors de la boîte. Donc c'est mieux de dire qu'il est fou, de dire qu'il ne pense pas comme nous, qu'il est différent."



"La drogue, pour moi, c'est psychologique"

Et le moins qu'on puisse dire est que Jean-Claude Van Damme est différent, quelqu'un à part mais dans le bon sens du terme. Comme lorsqu'il explique être tombé dans la drogue lors de ses débuts au cinéma et son succès à Hollywood. "J'étais tombé dans ça, mais c'était pas vraiment…", a-t-il commencé, tentant alors d'expliquer que son hypersensibilité a pu être à l'origine de ses addictions. "La drogue, pour moi en tout cas, c'est psychologique. Je suis très prude de nature et je me méfie des femmes, dû à des souvenirs ou des moments que j'ai vécus quand j'étais très jeune. Et quand tu es très très sensible, si t'es un garçon ou une fille qui est très sensible, son premier amour c'est très important. Et si t'es blessé et que tu es très sensible, la blessure peut rester à vie. La drogue, il y a quelque chose qui a pu me… Je sais pas".



"J'en avais marre d'Hollywood"

Un balbutiement avant de dévoiler le moment précis où tout a basculé. "J'en avais marre d'Hollywood, assure JCVD, toujours avec sincérité dans Sept à Huit. J'en avais marre des gens qui me mentaient. Parce que ça te promet des choses, ça serre la main, ça te regarde dans les yeux… Je ne cherche aucune excuse, mais ça m'a… J'ai rencontré des gens, parce que tu sais quand tu es une star, il y a toujours des gens qui viennent autour de toi… Et je suis tombé dans le panneau pendant quelques années". Et celui qui sera à l'affiche du Dernier mercenaire ce 30 juillet sur Netflix s'en est sorti grâce aux arts martiaux. "Comme je suis un vorace, que je suis un garçon qui est en bonne santé, ben je suis pas encore mort et j'ai pu m'en sortir, de nouveau, grâce au sport."