Six millions de téléspectateurs français. Voilà ce que rassemblaient Hélène, Justine, Johanna ou encore "Cri-Cri d’amour" devant les téléviseurs à la fin des années 90. Leurs histoires à l’eau de rose, racontées dans les sitcoms Hélène et les garçons ou encore Premiers Baisers, tenaient en haleine petits et grands. Les années ont passé mais les comédiens ont grandi avec leurs personnages via les différentes suites de ces séries à l’époque diffusées dans le Club Do’.

(...)