Depuis bientôt deux ans, Jean-Luc Fonck, alias le chanteur du groupe Sttellla, présente avec humour l’émission d’archives de la RTBF, C’est archivé près de chez vous, à 21 heures sur la Trois. "On ne m’a pas engagé pour ma bonne élocution ni pour mon physique de rêve hein (rire)!"

"Tout est parti d’une idée d’Angel Zimer, la chef éditoriale de la Trois", nous confie Jean-Luc Fonck, à la barre de C’est archivé près de chez vous (aussi disponible sur Auvio). "Elle avait déjà travaillé sur 69 minutes sans chichis et elle trouvait l’idée sympa de faire une émission d’archives avec moi à la présentation. C’est la Sonuma qui gère et répertorie ces archives. Je suis donc l’archiviste en chef mais je n’y connais absolument rien (rire) !"

Une proposition que notre figure emblématique de l’humour belgo-belge a toutefois tout de suite acceptée. Et cela, même s’il n’avait jamais fait ce genre d’exercice. "J’ai déjà participé à de nombreuses émissions comme invité mais jamais comme cela, de manière frontale. Je n’ai jamais été présentateur mais ça me plaît. C’est amusant !" Avant de préciser que "dès le départ, j’ai été clair : je ne suis pas présentateur. On ne m’engage pas pour ma bonne élocution et mon physique de rêve hein (rire). J’ai donc dit : ‘mais alors j’écris mon texte moi-même’car je ne suis pas comédien. Pour moi, c’est impossible ou alors un tas de gens peuvent le faire beaucoup mieux que moi !"

"Spécial de parler à une machine !"