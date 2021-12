L'humoriste monte sur scène et parle sans tabous.

Brut. Le nom du nouveau one-man show de Jean-Luc Lemoine en dit long sur ce qu’il réserve au public. L’humoriste ratisse large en abordant des sujets qu’il s’interdisait auparavant. La politique ou le sexe, par exemple. "J’ai un langage cru à tous les niveaux. Directement, je mets les pieds dans le plat", dit-il. " Pour parler de sexe, je devais trouver un angle d’attaque différent des autres, un argument de facilité pour faire rire les gens. Je parle donc de la sexualité en 2021 avec un regard un peu halluciné sur certaines choses comme l’éducation sexuelle des jeunes par les vidéos pornos. Ça fausse toutes les bases et les rapports. Je suis très inquiet pour ceux qui pensent que c’est la norme. "

Vous avez commencé à roder ce spectacle en… 2019. Ça fait un bail…

"J’ai commencé à le jouer en 2019 dans de toutes petites salles. Après, comme tout le monde, j’ai été bloqué pendant six mois. Puis, j’ai fait deux dates et j’ai de nouveau été bloqué six mois. C’était très frustrant. Mais je vois le bon côté des choses : ça m’a permis de le retravailler. Je pense que c’est le spectacle que j’ai le plus écrit de ma vie (rire)."

Vous y avez inclus des passages sur la pandémie, notamment sur le calvaire du confinement avec les enfants…